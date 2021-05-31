Алексей Логвиненко: «В Ростове оборудуют 17 новых пешеходных переходов»

Новые переходы улучшат безопасность на дорогах Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В июне в Ростове оборудуют 17 новых пешеходных переходов. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Это еще один шаг в обеспечении безопасности дорожного движения, - почеркнул сити-менеджер.

Так, знаки «Пешеходный переход» и соответствующая дорожная разметка появятся по следующим адресам:

1. Оренбурский, 4

2. Содружества на пересечении с Толмачева

3. Толмачева на пересечении с Содружества

4. Авиамоторная на пересечении с Рахманинова

5. Вити Черевичкина на пересечении с площадью Толстого

6. Суворова на пересечении с Газетным

7. Нахичеванский на пересечении с Социалистической

8. 2-ая Краснодарская, 169 Б

9. Малюгиной на пересечении с Крепостным

10. Доломановский на пересечении с Нефедова

11. Островского на пересечении с Текучева

12. 2-ая Краснодарская, 68/1

13. Каяни, 8

14. 2-ая Краснодарская, 96/1

15. Мильчакова на пересечении с Жмайлова

16. Фурмановская на пересечении с Пирогова

17. Сормовская на пересечении с Доватора