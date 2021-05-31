Алексей Логвиненко: «В Ростове оборудуют 17 новых пешеходных переходов»

Новые переходы улучшат безопасность на дорогах Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко
В июне в Ростове оборудуют 17 новых пешеходных переходов. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
- Это еще один шаг в обеспечении безопасности дорожного движения, - почеркнул сити-менеджер.
Так, знаки «Пешеходный переход» и соответствующая дорожная разметка появятся по следующим адресам:
1. Оренбурский, 4
2. Содружества на пересечении с Толмачева
3. Толмачева на пересечении с Содружества
4. Авиамоторная на пересечении с Рахманинова
5. Вити Черевичкина на пересечении с площадью Толстого
6. Суворова на пересечении с Газетным
7. Нахичеванский на пересечении с Социалистической
8. 2-ая Краснодарская, 169 Б
9. Малюгиной на пересечении с Крепостным
10. Доломановский на пересечении с Нефедова
11. Островского на пересечении с Текучева
12. 2-ая Краснодарская, 68/1
13. Каяни, 8
14. 2-ая Краснодарская, 96/1
15. Мильчакова на пересечении с Жмайлова
16. Фурмановская на пересечении с Пирогова
17. Сормовская на пересечении с Доватора