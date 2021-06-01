Доходность по вкладу «История успеха» до 6% повысит ВТБ

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С 1 июня ставку по вкладу «История успеха», который ВТБ запустил к своему 30-летнему юбилею, банк повышает на 0,5 п.п. Предложение позволяет разместить средства на полтора года под фиксированный процент с льготными условиями досрочного расторжения. Доходность по депозиту с учетом повышения ставки достигает 6%.

- Повышение ключевой ставки ЦБ позволяет банкам предложить своим клиентам более выгодные условия по сберегательным продуктам, - рассказала заместитель руководителя управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина. - Это приводит к росту интереса вкладчиков к классическим сбережениям, при этом россияне все чаще выбирают относительно долгосрочные вложения. Мы ожидаем, что в целом по рынку доля рублевых средств на длинные сроки вырастет на 4,5-5% к первому полугодию 2020 года. В портфеле ВТБ, по нашим прогнозам, доля долгосрочных вкладов тоже вырастет – прежде всего благодаря новым выгодным условиям по нашему юбилейному долгосрочному вкладу «История успеха», которые повысят интерес клиентов к продукту.

Так, минимальная сумма вклада «История успеха» составляет 30 тыс. рублей, срок размещения – полтора года. При открытии депозита в мобильном банке или личном кабинете ВТБ Онлайн с 1 июня обновленная ставка по вкладу составит 5% годовых с учетом капитализации процентов. При подключении опции «Сбережения» по дебетовой Мультикарте доходность увеличивается еще на 1 п.п.

Банк также сохраняет льготные условия досрочного снятия средств с депозита: в случае расторжения договора до завершения срока вклада доходность продукта составляет 3%.

В линейке долгосрочных депозитов ВТБ сейчас также доступны для размещения «Вклад в будущее» и «Ваш пенсионный». Для клиентов, предпочитающих краткосрочные депозиты, банк предлагает вклады «Надежная основа» и «Новое время». Также средства можно разместить на накопительном счете «Копилка» с доходностью до 5% для новых сберегателей.