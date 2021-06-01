Александр Ищенко подвел итоги праймериз «Единой России» в Ростовской области

Окончательный список кандидатов в депутаты Госдумы утвердят 19 июня Фото: сайт партии «Единая Россия»

Общая явка населения на предварительное голосование «Единой России» составила 18,43%. В онлайн-режиме своих депутатов поддержали 130 330 человек. При этом, счетные участки посетили 458 337 жителей Дона. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Он сообщил, что уже известны результаты предварительных выборов. Так, по партийному списку наибольшую поддержку получили: Светлана Пискунова, Михаил Гуров, Виктор Водолацкий, Александр Шолохов, Вячеслав Василенко, Александр Бородай, Дмитрий Миненко, Владимир Лакунин, Олег Дереза, Сергей Красавин.

Лидеры по одномандатным округам: 149 Ростовский одномандатный избирательный округ - Лариса Тутова, 150 Нижнедонской одномандатный избирательный округ - Антон Гетта , 151 Таганрогский одномандатный избирательный округ - Сергей Бурлаков,152 Южный одномандатный избирательный округ - Виталий Кушнарев,153 Белокалитвинский одномандатный избирательный округ - Николай Гончаров, 154 Шахтинский одномандатный избирательный округ - Екатерина Стенякина, 155 Волгодонской одномандатный избирательный округ - Виктор Дерябкин.

Окончательный список тех, кого партия выдвинет на выборы в Госдуму, утвердят 19 июня.