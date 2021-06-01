Могла потерять память: в Ростовской области ищут 78-летнюю батайчанку

Пожилая батайчанка пропала без вести 28 мая 2021 года Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже пятый день ищут 78-летнюю Любовь Григорьевну Рубцову (Кожичкину). Пожилая батайчанка пропала без вести 28 мая 2021 года и все еще не вернулась. Возможна потеря памяти. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы рыжие короткие, глаза карие

Была одета в свитер в желтую, красную и коричневую полоски, черную юбку, обута в коричневые босоножки.

Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».