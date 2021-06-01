В Шахтах столкнулись Renault и Lada, пострадали три человека

Сейчас автоинспекторы проводят проверку Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 1 июня, в Шахтах произошло ДТП с тремя пострадавшими. Их с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, рано утром, около 6 часов, на проспекте Ленинского Комсомола нарушил правила водитель Renault Kaptur. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автомобилю Lada Priora. В итоге машины столкнулись, после этого иномарку отбросило на пешеходное ограждение.

В момент ДТП пострадали оба водителя и 59-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении в отечественной легковушке.

Сегодня же в серьезном дорожном происшествии под Ростовом погибли водитель и два пассажира. По предварительным данным, аварию спровоцировал Ford