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Происшествия1 июня 2021 11:58

В Шахтах столкнулись Renault и Lada, пострадали три человека

Предварительно, водитель иномарки не уступила дорогу отечественной легковушке
Ангелина СКИБА
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Сейчас автоинспекторы проводят проверку Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сейчас автоинспекторы проводят проверку Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 1 июня, в Шахтах произошло ДТП с тремя пострадавшими. Их с травмами увезли в больницу. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, рано утром, около 6 часов, на проспекте Ленинского Комсомола нарушил правила водитель Renault Kaptur. При выезде с прилегающей территории он не уступил дорогу автомобилю Lada Priora. В итоге машины столкнулись, после этого иномарку отбросило на пешеходное ограждение.

В момент ДТП пострадали оба водителя и 59-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении в отечественной легковушке.

Сегодня же в серьезном дорожном происшествии под Ростовом погибли водитель и два пассажира. По предварительным данным, аварию спровоцировал Ford

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