В Ростовской области коронавирусом заболели еще 168 человек

За 24 часа в лабораториях проверили 710 анализов Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 1 июня, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 168 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 94 358. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,93, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 44 городах и районах Дона: Ростов – 45 случаев, Батайск - 8, Новошахтинск - 7, Новочеркасск - 6, Таганрог - 6, Каменский и Неклиновский районы - по 5 случаев, Донецк, Шахты, Азовский, Багаевский и Семикаракорский - по 4.

По 3 положительных теста выявили в городах Гуково и Зверево, а также в Аксайском, Волгодонском, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком, Красносулинском, Октябрьском, Тацинском и Цимлянском районах.

По 2 инфицированных в Азове, Каменске-Шахтинском, Кашарском, Константиновском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Песчанокопском, Пролетарском, Тарасовском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Волгодонске, Белокалитвинском, Милютинском, Мясниковском, Обливском, Орловском, Ремонтненском, Сальском, Чертковском районах.

Среди новых поступивших 30,4% - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,3% – от 46 до 65 лет, 22% – от 66 до 79 лет, 6,5% – старше 80 лет, 4,8% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 179 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 18 человек, на неинвазивной ИВЛ – 117.

За прошедшие сутки умерли еще 5 человек с COVID-19. Это 4 женщины и мужчина. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 433 человека.

За 24 часа лаборатории проверили 710 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 218,35. Прививки уже сделали 334 732 человека, за сутки - 3 300.