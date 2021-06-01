В Ростовской области из-за COVID-19 запретили детские палаточные лагеря

В здравницах теперь могут отдыхать только дети из донского региона Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области уточнили правила работы детских здравниц и лагерей летнего отдыха. Изменения в постановление №272 31 мая утвердил губернатор Василий Голубев. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- В основу поправок легли методические рекомендации главного санитарного врача страны. Ранее поправки обсудили в региональном штабе по противодействию распространения коронавируса, - говорится в сообщении.

Так, в новую редакцию документа внесли пункт о приостановке работы лагерей палаточного типа. Кроме того, в здравницах теперь могут отдыхать только дети из донского региона.