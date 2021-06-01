Дети моются в холодной воде: депутаты Заксобрания отреагировали на жалобу ростовчанина

Горячую воду людям пообещали вернуть до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове ситуацией с водоснабжением жилого дома на Извилистой заинтересовались депутаты Заксобрания. Выяснение начали после просьбы о помощи в комментариях под постом председателя донского парламента Александра Ищенко.

Автор комментария рассказал, что в доме, где живут 120 семей, уже длительное время нет горячей воды. По словам мужчины, много детей вынуждены мыться холодной водой, и так может быть еще два месяца.

- Помогите пожалуйста в честь 1 июня, ради детей, не ради взрослых, - написал ростовчанин.

На это сразу же отреагировал председатель Заксобрания Александр Ищенко.

- Добрый день. Сигнал принят, профильному комитету дано поручение разобраться вместе с администрацией города в ситуации и принять меры, - ответил депутат.

Через некоторое время в этой же ветке беседы появилась новая информация, уже от Михаила Сапрыкина - зампредседателя комитета Заксобрания по строительству, ЖКХ и связи.

- В настоящее время «Ростовские тепловые сети» приступили к работе по устранению причин прекращения подачи воды. Горячее водоснабжение по указанному адресу будет возобновлено до конца недели, - сообщил Михаил Сапрыкин.