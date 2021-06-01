Причины пожара в МЧС пока не называют Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 1 июня, в Ростове на Шеболдаева из-за пожара эвакуировали жильцов 9-этажки. Всего из здания вывели 42 человека. К этому моменту возгорание уже потушено, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Как пояснили в ведомстве, информация о ЧП в экстренные службы поступила в 12.50. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что в одной из квартир вспыхнули вещи, и огонь успел охватить 2 кв. метра.

Несмотря на сравнительно небольшой участок горения, всех людей попросили покинуть здание. В 13.04 пламя локализовали, а в 13.24 все потушили. Причины пожара в МЧС пока не называют, эта информация еще уточняется.