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Происшествия1 июня 2021 14:35

В Ростове на Шеболдаева из-за пожара эвакуировали жильцов 9-этажки

Людей попросили покинуть здание из-за вспыхнувших вещей в одной из квартир
Ангелина СКИБА
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Причины пожара в МЧС пока не называют

Причины пожара в МЧС пока не называют

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня, 1 июня, в Ростове на Шеболдаева из-за пожара эвакуировали жильцов 9-этажки. Всего из здания вывели 42 человека. К этому моменту возгорание уже потушено, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Как пояснили в ведомстве, информация о ЧП в экстренные службы поступила в 12.50. Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что в одной из квартир вспыхнули вещи, и огонь успел охватить 2 кв. метра.

Несмотря на сравнительно небольшой участок горения, всех людей попросили покинуть здание. В 13.04 пламя локализовали, а в 13.24 все потушили. Причины пожара в МЧС пока не называют, эта информация еще уточняется.

ЧП