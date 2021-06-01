В Таганроге оценили готовность четырех пляжей к купальному сезону

Сейчас в Таганроге решают вопрос с нехваткой песка на пляже «Приморский» Фото: Павел КЛОКОВ

В Таганроге проверили готовность четырех пляжей к купальному сезону. В целом площадки уже могут посещать отдыхающие, однако к владельцам прибрежных зон вопросы у инспекции все же были, сообщает сайт администрации приморского города.

Так, депутаты и специалисты ведомств оценили «Приморский» и «Центральный» пляжи, а также находящиеся в аренде «Елисеевский» и «Солнечный».

Выяснилось, что дно на территории «Приморского» и «Центрального» безопасно, его обследовали водолазы. Также там уже укомплектовали спасательные посты и медпункт. В доступе раздевалки, душевые, солярии.

При этом, пока нет переходных мостиков через волнорез, их должны установить в ближайшее время. Также сейчас решается вопрос с нехваткой песка на пляже «Приморский». На Центральном пляже нет торговых точек, и пока не продвинулись берегоукрепительные работы.

Частные территории уже сейчас могут похвастаться тентами и лежаками, там сейчас приводят в порядок точки общепита. Однако «Солнечный» все-таки нельзя считать пляжем в полном смысле этого слова. На этой зоне отдыха арендатор только выкашивает траву и убирает мусор.