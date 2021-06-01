467 тысяч жителей Ростовской области проголосовали за дизайн-проекты благоустройства

Всего на суд жителей Дона вынесли варианты 93 общественных пространств Фото: сайт правительства РО

Свыше 467 тысяч жителей Ростовской области проголосовали за дизайн-проекты территорий, которые планируют обновить в 2022 году. Информацию об этом озвучил замминистра ЖКХ Дмитрий Беликов, сообщает сайт донского правительства.

- Регион стал пятым по количеству проголосовавших. Каждая общественная территория была представлена двумя проектами. В лидерах оказался дизайн парка «Дружба», один из вариантов пришелся по душе 54 тысячам человек, - рассказал Дмитрий Беликов.

Чиновник добавил, что окончательные результаты будут известны спустя несколько дней. После этого из выбранных идей разработают полноценные проекты. Всего на суд жителей Дона вынесли варианты 93 общественных пространств в 55 муниципалитетах.