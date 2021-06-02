Мошенники и «черные кредиторы»: 28 подозрительных фирм выявили в Ростовской области

Всего раскрыли 1 800 фирм, из которых 28 работают в Ростовской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Центральный банк России впервые опубликовал список компаний, имеющих признаки незаконной деятельности, в том числе речь идет о «черных кредиторах» или нарушителях с финансовыми пирамидами. Всего раскрыли 1 800 фирм, из которых 28 работают в Ростовской области.

- Сейчас в списке представлены компании, выявленные с 2020 года. Впоследствии информация будет регулярно обновляться. Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей, - говорится на сайте Центробанка.

Так, например, в число подозрительных внесли следующие компаний: Reach Auto, «ЦМК АВАНС», «Беркшир Хатауэй», «Автостартдон», «Профлизинг», «Донской кредит», «Авто маркет», Автоломбард № 1, Investium, финансовые организации «Элвас» и «Рубин», «МФО», «Микрокредитсервис», «Мос-финансгрупп», «Заир», «Винея» и «Сохо».