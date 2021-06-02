Библиоробот и интерактив: в Батайске в уникальной библиотеке стартует «Летнее книгопутешествие»

Фото: Администрация Батайска

В Батайске Ростовской области в сентябре прошлого года открылась первая в нашем регионе модельная детская библиотека.

За восемь месяцев работы учреждения в новом статусе здесь прошло больше 200 мероприятий, и в каждом из них принял участие библиоробот.

Фото: Администрация Батайска

Он проводит экскурсии, обзоры книг, викторины, библиотечные уроки, рассказывает правила поведения в библиотеке, играет в прятки, говорит комплименты посетителям, танцует. Имя роботу читатели выбрали сами через онлайн-голосование. Теперь он - Читайкин. Посетители охотно беседуют с умным роботом, задают ему вопросы, рисуют его на интерактивной сенсорной доске, устраивают рисовальные батлы.

ЧЕМ ЕЩЕ ГОРДИТСЯ БИБЛИОТЕКА

Многие горожане приходят исключительно посмотреть на библиоробота, но, видя другие технические новинки, такие как интерактивная доска, световые планшеты, интерактивные стол и киоск, обновленный фонд, остаются в библиотеке и после игр с роботом.

Новейшее оборудование дает колоссальные возможности для работы и учебы. Интерактивный стол и киоск продолжают наполняться ресурсами, разработанными сотрудниками библиотеки (игры, квесты, интерактивные уроки). Интерактивная доска воспроизводит презентации, видеоматериалы, дает возможность рисовать, анимировать нарисованное, сохранять. 4D-книги помогают ребятам изучать космос, строение человека, животный мир планеты, дают возможность сфотографироваться с медведем, гепардом, совершить смелый эксперимент, примерить понравившийся наряд. Звуковое оборудование помогает донести информацию по всей площади библиотеки, организовать танцевальные разминки для участников мероприятий.

«НЫРНИ С КНИГОЙ В ЛЕТО»

А в первый день лета в библиотеке начнется реализация летней программы «Летнее книгопутешествие» под девизом «Нырни с книгой в лето для поднятия интеллектуального иммунитета». В программе отражены основные российские и международные даты и события, юбилеи книг и писателей. Конкурсы, викторины, квесты, акции будут проводиться для детей и подростков из школьных оздоровительных лагерей, языковых школ, а также для воспитанников детских садов.

Фото: Администрация Батайска

В дни летних каникул будут работать интерактивный стол, интерактивный киоск, интерактивная панель, с помощью которых можно будет совершить виртуальные путешествия по материкам и океанам.

Робот Читайкин будет проводить викторины и путешествовать с ребятами по библиотеке, а также раскроет тайну своего появления на планете Земля.

ПОМОГ НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Открытие уникальной модельной библиотеки стало возможным в рамках национального проекта «Культура».

Работа по ее созданию стартовала в марте 2019 года. На конкурс подготовили документацию для двух учреждений: библиотеки №2 им. А.П. Чехова и ЦГДБ им. Н. Крупской.

Для участия в конкурсе необходимо было разработать концепцию модернизации библиотеки, которая включала необходимые исследования: анкетирование пользователей, сотрудников библиотеки, а также анализ окружения библиотеки, состояния зданий, помещений, фондов, материально-технической базы, персонала, и необходимость разработки архитектурно-дизайнерской концепции библиотеки.

Сотрудники ЦБС справились с заданиями, и материалы на две библиотеки для участия в нацпроекте «Культура» были подготовлены и отправлены в Москву. По итогам отбора победила ЦГДБ им. Крупской. А на ее модернизацию выделили 10 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО О ПРОЕКТЕ

Так, основными направлениями реализации проекта стали проведение текущего ремонта, поставка мебели, покупка оборудования, в том числе новых компьютеров, книг, обучение сотрудников.

При составлении дизайн-проекта специалисты решили отказаться от книгохранилищ и сделать все помещения библиотеки доступными для посетителей и открыть весь книжный фонд.

Ремонт делали с апреля по июнь 2020 года. Результаты проделанной работы впечатляют. Так, каждый из залов библиотеки теперь имеет свой цвет и назначение. Само пространство ориентировано на различные читательские интересы.

Фонд пополнился книгами с учетом профиля библиотеки: художественной литературой, книгами по семейной психологии и воспитанию детей, по медицине и здоровому образу жизни.

Для комфортного и безопасного пребывания посетителей в библиотеке функционируют климат-оборудование и обеззараживающее оборудование. Организованы места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вход оснащен пандусом, кнопкой вызова сотрудников, оборудован санузел.

В библиотеке стало возможным проведение одновременно сразу нескольких мероприятий - как образовательных, так и культурно-досуговых. Для этого оборудованы пять полностью технически оснащенных помещений. После открытия библиотеки для каждого читателя проводится экскурсия по обновленным залам, также проходит знакомство с техническими возможностями библиотеки и книжными новинками.

Издательская деятельность библиотеки расширила свои возможности, получив брошюратор, цветное МФУ с форматом А3, ламинатор и резчик для бумаги.

Обновленное пространство и современное оборудование позволили переосмыслить деятельность библиотеки, дали возможность выйти за рамки хранилища книг. Удалось воплотить все задуманное и даже больше.

Создан киноклуб силами самих читателей. Планируется создание анимационной мастерской.

Основная цель модернизации библиотеки - привлечь новых читателей в библиотеку и создать культурный многофункциональный центр - в городе выполнена.

Создание модельной библиотеки - это свидетельство признания библиотеки и детского чтения на государственном уровне. Ведь еще Надежда Крупская, чье имя носит библиотека, отметила, что «детское чтение играет крупную роль в жизни ребят, гораздо более крупную, чем в жизни взрослых. Книга, прочитанная в детстве, остается в памяти чуть ли не на всю жизнь и влияет на дальнейшее развитие детей. Из книг, которые ребята читают, они черпают определенное миропонимание, книги вырабатывают у них определенные нормы поведения».

ЗНАЙ НАШИХ!

Детский сад «Звездочка» в Батайске вошел в топ лучших в России

Дошкольное учреждение стало участником Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года 2020-2021»

Фото: Администрация Батайска

В Батайске местные жители по праву могут гордиться детсадом «Звездочка». В него можно с легким сердцем отдавать ребенка.

А недавно дошкольное учреждение еще раз подтвердило свой негласный статус одного из лучших не только в Батайске, но и, пожалуй, во всей области.

Так, учреждение «Звездочка» приняло участие во Всероссийском открытом смотре-конкурсе «Детский сад года 2020-2021». В результате детский сад стал победителем состязания и вошел в топ 500 лучших организаций дошкольного образования России.

Отметим, что конкурс проводился Федеральным экспертным советом системы образования? при ФРО на основе всестороннего анализа и в соответствии с общими направлениями? оценки качества дошкольного образования.? Участие во всероссийском конкурсе - это не только возможность представить? опыт работы своего учреждения, города, но и знакомство, обмен опытом с педагогами России. А высокая оценка уровня деятельности коллектива МБ ДОУ? №121 в таком значимом конкурсе стимулирует к новым профессиональным достижениям.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спортсмены из Батайска приняли участие в состязании по бальным танцам

Они представляли клуб «Танцующий город»

В Ростове-на-Дону состоялся турнир по спортивным бальным танцам «Спортивные танцы на Дону - 2021». В этом красивом событии приняли участие танцоры из батайского клуба «Танцующий город».

Самые юные участники показывали удивительные па в категории «Первые шаги». Ребята получили интересный опыт, выступая на таком престижном турнире. Кроме того, они завоевали дипломы и медали.

Всего же в массовом спортивно-танцевальном состязании приняли участие более 30 спортсменов из батайского клуба «Танцующий город».

Фото: Администрация Батайска

В итоге номинантами в разных возрастных категориях стали следующие танцоры из Батайска: Вера Белостоцкая, Дарья Пазина, Олег Корсунов, Маргарита Халай, Евгения Бинько, Егор Мордвиненко, София Погадаева, Никита Пазин, Виктория Зотова, Рада Топильская, Ульяна Артюхова.

Тренирует этих ребят талантливый педагог Людмила Карпенко.