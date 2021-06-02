В Ростовской области выявили еще 160 случаев коронавируса, выздоровели 265 человек

За 24 часа лаборатории проверили 9 736 анализов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 2 июня, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 160 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 94 518. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,92, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 44 городах и районах Дона: Ростов - 41 случай, Батайск - 9, Новочеркасск - 9, Каменск-Шахтинский - 6, Новошахтинск, Азовский и Семикаракорский районы - по 5 случаев, город Гуково, Шахты, Неклиновский и Цимлянский районы - 4.

По 3 положительных теста выявили в городе Зверево, Азове, Аксайском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Кашарском, Красносулинском, Мясниковском и Сальском районах.

По 2 инфицированных в Донецке, Таганроге, Багаевском, Волгодонском, Кагальницком, Константиновском, Мартыновском, Ремонтненском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Волгодонске, Белокалитвинском, Веселовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Октябрьском, Орловском, Пролетарском, Тарасовском и Усть-Донецком районах.

Среди новых поступивших 26,3% – в возрасте от 18 до 45 лет, 40,6% – от 46 до 65 лет, 15% – от 66 до 79 лет, 6,9% – старше 80 лет, 11,2% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 104 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 19 человек, на неинвазивной ИВЛ – 100. Сначала пандемии выздоровели 84 790 человек, за сути - 265.

За прошедшие сутки умерли еще 16 человек с COVID-19. Это 10 женщины и 6 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 449 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 9 736 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 221,8. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 451 102 человека, завершили вакцинацию 339 227.