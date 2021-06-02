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Общество2 июня 2021 13:36

49 млн рублей выделили на восстановление коллектора в Таганроге

На сегодняшний день подрядчик уже завершил все работы на участке № 15
Ангелина СКИБА
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Сейчас специалисты продолжают поэтапный ремонт инженерных сетей

Сейчас специалисты продолжают поэтапный ремонт инженерных сетей

Фото: Евгения ГУСЕВА

На восстановление коллектора в Таганроге выделили около 49,2 млн рублей. Из этой суммы почти 37,2 млн рублей - средства резервного фонда области, еще около 12 млн рублей поступили из городского бюджета. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает сайт правительства региона.

На сегодняшний день подрядчик уже завершил все необходимые работы на участке № 15. Это коммуникации улицы Петровской между переулками Некрасовским и Малым Садовым.

Починить коллектор поручил губернатор Василий Голубев. Сейчас специалисты продолжают поэтапный ремонт инженерных сетей. Все работы ведут по плану, разработанному местной мэрией.