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Происшествия2 июня 2021 15:11

В Ростове из-за размытой насыпи задержали шесть поездов

Речь идет о пяти междугородних маршрутах и одной пригородной электричке
Ангелина СКИБА
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На железнодорожные пути рано утром намыло песок и глину

На железнодорожные пути рано утром намыло песок и глину

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 2 июня, в Ростове между станциями Александровка и Кизитеринка после дождей на железнодорожные пути намыло песок и глину. Из-за этого произошел сбой в графике, и задержались сразу несколько поездов. Информация об этом появилась на сайте «РЖД».

Так, опоздание на 1,5 часа зарегистрировали по шести маршрутам: №30 Москва - Новороссийск, №102 Адлер - Москва, №187 Новороссийск - Архангельск, №237 Анапа - Москва, №563 Анапа - Москва, №6162 Лихая – Ростов.

Для движения еще перекрыт один путь, там ликвидируют последствия стихии. Дороги около рельсов размыло около 5 часов утра.