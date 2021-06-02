В Ростове на перекрестке Зорге и Стачки легализовали уличную торговлю

Около торговых комплексов благоустроили территорию Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове на пересечении Зорге и Стачки теперь работают законные торговые комплексы общей площадью более 200 кв. метров. Благодаря этому открыли 28 свободных вакансий, также около построек благоустроили 1000 кв. метров. Об этом сообщил начальник городского управления торговли Константин Тихонов.

- Предприниматели установили малые архитектурные формы, в том числе 6 лавочек, 12 урн, 5 вазонов, 6 полусфер, кроме того, был восстановлен газон, высадили зеленые насаждения, - рассказал чиновник.

По данным администрации, раньше на этой площадке процветала нелегальная торговля. Некоторое время назад такие же работы завершили на одной из проблемных точек в Ворошиловском районе, а именно в переулке Рубиновый. Там до обновления находилась галерея по продаже цветов. Сейчас назначение ларька не изменилось, но там продажу ведут уже на законных основаниях.