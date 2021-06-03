Всего русский язык напишут 16 тысяч юношей и девушек Фото: сайт правительства РО

Сегодня, 3 июня, донские выпускники начали сдавать ЕГЭ по русскому языку. Экзамены проведут в течение двух дней. Сейчас открыты 119 пунктов, в пятницу молодежь примут на 40 пунктах. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Русский язык - единственный обязательный предмет в этому году, который необходимо сдать для получения аттестата. Всего на него зарегистрировались почти 16 тысяч юношей и девушек. Они должны продемонстрировать свои знания за 3,5 часа.

Чтобы получить документ о завершении обучения, нужно набрать от 24 баллов, для вузов минимальный порог - 36 баллов. Результаты сегодняшних испытаний огласят не позднее 22 июня.

Сейчас в регионе проводят основной период ЕГЭ. Он стартовал 31 мая и продлится до 2 июля. Школьники уже сдали географию, литературу и химию. 7 июня должны написать математику.