В Ростовской области коронавирусом заболели еще 158 человек

За 24 часа в лабораториях проверили 10 946 анализов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 3 июня, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 158 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 94 676. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,9, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 43 городах и районах Дона: Ростов - 54 случая, Батайск — 10, Новошахтинск — 6, город Гуково - 5, Сальский район - 5, Азов, Шахты, Багаевский, Каменский, Мясниковский и Неклиновский районы - по 4 случая.

По 3 положительных теста выявили в городе Зверево, Зерноградском, Кашарском, Октябрьском, Пролетарском, Целинском и Шолоховском районах.

По 2 инфицированных в Донецке, Новочеркасске, Азовском, Аксайском, Кагальницком, Семикаракорском, Тарасовском и Цимлянском районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Каменске-Шахтинском, Таганроге, Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Константиновском, Мартыновском, Миллеровском, Морозовском, Орловском, Ремонтненском, Тацинском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 36,1% – в возрасте от 18 до 45 лет, 35,4% – от 46 до 65 лет, 18,4% – от 66 до 79 лет, 3,8% – старше 80 лет, 6,3% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 063 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 16 человек, на неинвазивной ИВЛ – 98. С начала пандемии выздоровели 85 058 человек, за сутки - 268.

Также за сутки зарегистрировали еще 21 летальный случай с COVID-19. Это 10 женщин и 11 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 470 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 10 946 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 221,14. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 456 137 человек, завершили вакцинацию 345 417.