За год убытки ростовского оператора платных парковок составили 40 млн рублей

Систему платных парковок в центре Ростова ввели с сентября 2016 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Убыток оператора «Ростовское парковочное пространство» за 2020 год составил 40 млн рублей. Такие выводы можно сделать на основе данных, опубликованных в системе СПАРК.

До этого убыток составлял 31,9 млн рублей, то есть сейчас он увеличился более, чем на 8 млн рублей. Однако стоит отметить, что выручка предприятия тоже пошла в рост и по итогам года достигла 10,6 млн рублей.

Систему платных парковок в центре Ростова ввели с сентября 2016 года. При этом, инвестиционный договор с оператором городские власти подписали еще в декабре 2015 года. По данным компании, на сегодняшний день в городе обустроено около 6,5 тысяч платных парковок.