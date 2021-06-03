В четырех районах Ростова планируют заменить 40 остановок

В прошлом году было установлено 127 новых комплексов Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2021 года в Ростове планируют заменить 40 остановок. Речь идет о павильонах, которые находятся в Железнодорожном, Советском, Первомайском и Пролетарском районах. Эту информацию озвучили на заседании в гордуме.

Там же сообщили, что в прошлом году было установлено 127 новых комплексов. Всего же в донской столице сейчас 1 195 точек, предназначенных для остановки автобусов и троллейбусов. 895 из них обустроены как павильоны. Из этого числа 470 обслуживают за счёт бюджета, а облик 425 - поддерживают на внебюджетные средства.

Кроме того, за уборку и ремонт на 74 конечных пунктах пока отвечает городской департамент транспорта. Но в будущем к этим работам могут привлечь и департамент ЖКХ и энергетики.