В Ростовской области все выходные будут лить дожди

В Ростове небольшие осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на выходных - 5 и 6 июня - ожидаются дожди. При этом температура воздуха в разных территориях будет колебаться от 19 до 20 градусов. Такую погоду прогнозируют в Гидрометцентре.

Так, например, в Ростове небольшие осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье. Ветер будет западным и юго-западным около 5 м/с. Ночью обещают +13-14 градусов. Примерно такая же дождливая погода ожидается в Гиганте, Казанской, Матвеевом Кургане, в Ремонтном, Сальске, Цимлянске и Шахтах.

Сегодня, 4 июня, на Дону также обещают переменную облачность и кратковременные дожди в ряде районов. Воздух прогреется до +19-22 градусов. Он будет северо-западного и юго-западного направления.