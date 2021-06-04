Могла потерять память: в Ростовской области разыскивают 83-летнюю Галину Шурховецкую

Пожилая женщина ушла в неизвестном направлении 2 июня Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже третий день ищут 83-летнюю Галину Васильевну Шурховецкую (Пахомову). Пожилая женщина ушла в неизвестном направлении 2 июня и все еще не вернулась. Она проживала в хуторе Новосоленый Волгодонского района. Ориентировку опубликовал поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Важно: Галина Шурховецкая могла потерять память

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы седые короткие, глаза зеленые

Одета в черную-болотную болоньевую куртку, бордовую фланелевую рубашку, укороченные штаны и коричневые гольфы. Обута в тапочки в виде кошек. На голове - красная шапка.

Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».