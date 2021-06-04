В центре Ростова один из светофоров отключили до 14 часов

Неполадки произошли на пересечении Большой Садовой и Островского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 июня, в центре Ростова из-за планового отключения электричества до 14 часов не будет работать один из светофоров. Об этом сообщили в администрации города.

Неполадки произошли на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Островского. Дорожный объект обесточили еще в 9 часов утра.

Накануне в донской столице проверили состояние 15 светофоров и 5 дорожных знаков. Речь идет точках на Скачкова, Большой Садовой, Ворошиловском, Ставского и Марксистском. Кроме того, с антивандальных сеток на Максима Горького убрали рекламный мусор - избавились от 30 нелегальных объявлений.