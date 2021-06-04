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Общество4 июня 2021 11:25

Условия содержания медведя проверят в одном из зоопарков Ростовской области

Тревогу после информации в СМИ подняли сотрудники Минприроды
Ангелина СКИБА
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В зверинце уже расследовали жестокое обращение с бурыми медведями

В зверинце уже расследовали жестокое обращение с бурыми медведями

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В одном из частных зоопарков Ростовской области выяснят условия содержания медведя. О возможных нарушениях в отношении косолапого узнали сотрудники Минприроды. Они уже направили обращение в Роспотребнадзор.

О якобы плохом содержании животного в надзорном ведомстве узнали благодаря СМИ. Выяснилось, что зверинец получил дурную славу еще в 2019 году. Тогда там расследовали жестокое обращение с двумя бурыми медведями. Эта жалоба не подтвердилась, но спустя пару лет вопрос о состоянии одного из питомцев снова подняли.

- Общественный контроль имеет огромное значение для защиты окружающей среды. Поэтому ни одно обращение граждан или организаций не остаётся без рассмотрения, - подчеркнул глава Минприроды Дона Михаил Фишкин.