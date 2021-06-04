В Ростовской области за прошедшие сутки выявили еще 161 случай COVID-19

За 24 часа в лабораториях проверили 9 607 анализов Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 4 июня, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболел еще 161 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 94 837. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,89, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 42 городах и районах Дона: Ростове – 52 случая, Батайск — 9, город Гуково, Новошахтинск и Сальский район - по 6 случаев, Каменск-Шахтинский, Шахты и Неклиновский район - по 5, Азов, Донецк и город Зверево - по 4.

По 3 положительных теста выявили в Аксайском, Багаевском, Зерноградском, Каменском, Красносулинском, Мясниковском и Цимлянском районах.

По 2 инфицированных в Новочеркасске, Азовском, Егорлыкском, Кагальницком, Кашарском, Константиновском, Миллеровском, Октябрьском, Ремонтненском и Целинском районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Веселовском, Зимовниковском, Мартыновском, Милютинском, Морозовском, Орловском, Пролетарском, Семикаракорском, Советском, Тарасовском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 31,7% – в возрасте от 18 до 45 лет, 39,1% – от 46 до 65 лет, 18% – от 66 до 79 лет, 5,6% – старше 80 лет, 5,6% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 1 037 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 11 человек, на неинвазивной ИВЛ – 100. С начала пандемии выздоровели 85 335 человек, за сутки - 277.

Также за сутки зарегистрировали еще 18 летальных случаев с COVID-19. Это 13 женщин и 5 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 488 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 9 607 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 219,22. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 462 291 человек, завершили вакцинацию 353 518.