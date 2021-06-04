Рынок ипотеки в этом году вырастет на четверть

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Объем выдачи ипотеки в первом полугодии может вдвое превысить результат января-июня прошлого года и достичь 2,7 трлн рублей. Всего по итогам года продажи жилищных кредитов в России могут превысить 5,4 трлн рублей, увеличившись примерно на четверть.

- ВТБ планирует увеличить выдачи в пределах 30% - до 1,2 трлн рублей, - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ. - Мы убеждены, что в текущем виде программа государственной поддержки завершает свое действие и будет модернизирована. На наш взгляд, основное внимание будет уделено точечной, адресной поддержке регионов. Комплекс мер будет действовать именно для тех областей, где важно поддерживать необходимые темпы строительства. Со своей стороны, после 1 июля мы готовы разработать индивидуальные условия поддержки заемщиков совместно с застройщиками.

По словам топ-менеджера, действия регулятора по увеличению ключевой ставки в настоящее время формирует тренд на повышение кредитных ставок, который произойдет на рынке в ближайшее время. Особенно это будет выражено в момент отмены программы господдержки, поэтому клиентам стоит уже сейчас оценивать, что происходит на рынке недвижимости.

Одним из основных проектов ВТБ на рынке ипотеки во втором полугодии станет реализация программы для индивидуального жилищного строительства. В дальнейшем ВТБ планирует финансировать строительство дома на территории коттеджных поселков, приобретение домокомплектов, а также предложит гибкую программу для строительства жилья с привлечением подряда. В этом году банк также намерен приступить к кредитованию в рамках сельской ипотеки.