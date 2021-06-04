В Ростовскую область накроют ливни, разгуляется шквалистый ветер

Во время ветра нельзя стоять под деревьями и слабоукрепленными конструкциями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До конца суток 4 июня, а также в течение 5 июня местами по Ростовской области ожидаются дожди с грозами, градом и усилением ветра до 20-23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В непогоду жителям Дона рекомендуют сократить пребывание на улице. Нельзя парковаться или стоять рядом с витринами, под деревьями, рекламными щитами и любыми другими слабоукрепленными конструкциями. В случае ЧП нужно звонить по телефонам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01».