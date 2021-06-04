Власти выделили погорельцам Каменского района еще 300 тысяч рублей

в декабре прошлого года пяти погорельцам направили по 1 млн 200 тысяч рублей Фото: сайт правительства РО

Жителям Каменского района, пострадавшим от природного пожара в 2020 году, власти направили еще 300 тысяч рублей. Это уже не первый подобный транш, сообщает сайт правительства Ростовской области.

В этом случае выделенную материальную помощь получат два жителя станицы Репной. Они потеряли в огненной стихии свои дома. Право на утраченную собственность пострадавшие доказали в суде.

По данным правительства, в декабре прошлого года пяти погорельцам направили по 1 млн 200 тысяч рублей. Исковые заявления оставшихся двух граждан, у которых не было на момент ЧС необходимых документов, направили в суд. Всего сгорело 10 построек.