Ковидный госпиталь Ростовской областной больницы сократили вдвое

За 8 месяцев в ковидном госпитале РОКБ приняли почти 4,5 тысячи пациентов Фото: сайт правительства РО

В Ростовской областной больнице вдвое снизили коечный фонд ковидного моногоспиталя. Теперь для пациентов с коронавирусом доступно 100 мест, сообщает сайт донского правительства.

Такое нововведение было вполне ожидаемо - больница постепенно восстанавливает обычный порядок оказания медпомощи по другим направлениям. Соответственно, сокращаются ковидные койки.

Всего за восемь месяцев работы в госпитале приняли почти 4,5 тысячи пациентов с COVID-19, более половины из которых имели тяжелую форму заболевания.

- Когда выстраивали систему здравоохранения на борьбу с инфекцией, коечный фонд доходил до 3 363 единиц. Сейчас в регионе развернута 1 881 койка. Загруженность составляет менее 60%, - прокомментировал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.