Погода в Ростове-на-Дону на 6 июня 2021: каким будет воскресенье

В Ростове прогнозируют дожди. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 6 июня 2021 — прогноз донских синоптиков. Рассказываем, каким будет второй выходной день.

Ночью температура воздуха составит плюс 12 — 14 градусов. Днем на термометре будет плюс 21 — плюс 23 градуса. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный — 7 — 12 метров в секунду.

В большинстве районов Ростовской области также пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит плюс 11 — 16 метров в секунду, днем — плюс 17 — 22 градуса. Местами возможны ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра — до 20 — 23 метров в секунду.