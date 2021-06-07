Соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью заключил ВТБ

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Соглашение о сотрудничестве с Правительством Астраханской области заключил ВТБ в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали заместитель президента-председателя правления банка Денис Бортников и губернатор региона Игорь Бабушкин.

В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать в реализации экономической, инвестиционной и социальной политик в регионе. В частности, сотрудничество предполагает развитие системы кредитования физических и юридических лиц, в том числе с использованием механизмов господдержки, дальнейшее внедрение современных банковских технологий и финансовой инфраструктуры.

- Содействие экономическому развитию регионов России – приоритетная задача ВТБ, − прокомментировал Денис Бортников. - Особое внимание мы уделяем компаниям малого и среднего бизнеса и в Астраханской области видим большой потенциал для расширения сотрудничества с ними, а также привлечения новых клиентов. В ближайших планах банка − существенно нарастить портфель в этом сегменте и увеличить поддержку предприятий ключевых отраслей. Уверен, подписанное соглашение позволит нам объединить усилия с Правительством области в этом направлении, что будет способствовать улучшению работы бизнеса и качества жизни в регионе.

Известно, что ВТБ обслуживает в Астраханской области более четырех тысяч предприятий и организаций. При финансовом участии банка в регионе уже реализуется ряд значимых проектов. Среди них − строительство кормоцехов птицефабрики в Харабалинском районе, а также тепличного комплекса по выращиванию овощной продукции в Икрянинском районе. Кроме этого, ВТБ активно поддерживает развитие экспортных операций регионального бизнеса.

- ВТБ − надежный партнер в реализации совместных проектов и цифровых решений для развития бизнеса, экономики и социальной сферы на территории Астраханской области, - отметил в свою очередь глава региона. - Заключенное сегодня соглашение позволит нам расширить текущее сотрудничество в регионе. В настоящее время мы успешно воплощаем в жизнь многие перспективные проекты.