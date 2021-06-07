Жителей Ростовской области ожидает дождливая неделя

Ветер будет умеренным, преимущественно юго-западного направления Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области неделя - с 7 по 13 июня - будет дождливой и пасмурной. Температура воздуха в разных городах и районах в течение семи дней будет колебаться от + 21 до 28 градусов. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в донской столице небольшие и кратковременные дожди возможны каждый день, с наибольшей вероятностью осадки обещают 7 июня - 94% - и в среду - 87%. Ночью на этой неделе будет +14-17 градусов. Ветер умеренный, преимущественно юго-западный, только на выходных он поменяет направление на западное и северо-западное.

Примерно такая же погода ожидается в Боковской, Зернограде, Казанской, Каменске-Шахтинском, в Морозовске и Шахтах. И это далеко не весь список территории, которые накроет непогода.