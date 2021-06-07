В Ростове на Стачки в течение месяца планируют обустроить новый рынок

Собственник участка готов организовать новые палатки и автолавки для предпринимателей Фото: Александр РОГОЗА

В Ростове в течение месяца планируют обустроить новый рынок на 1000 мест. Об этом сообщает сайт администрации со ссылкой на главу городского управления торговли Константина Тихонова.

По словам чиновника, речь идет о территории площадью 4,7 га на Стачки, 243. Собственник этого участка готов организовать новые палатки и автолавки, с которых предприниматели смогут торговать овощной и сельскохозяйственной продукцией.

Сейчас территорию нужно привести в соответствие нормам. Также известно, что площадка имеет сразу несколько подъездных путей: два - со Стачки и три - с Малиновского. Рядом есть остановка.

Всего же в Ростове, по состоянию на 1 июня, в доступе 7 291 свободных торговых мест. 4 607 - на 9 рынках, 1 310 - в 3 торговых комплексах, 786 - на 6 частных земельных участка. Власти договорились о предоставлении мест на льготных условиях.