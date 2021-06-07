156 новых случаев COVID-19 выявили в Ростовской области

За 24 часа в лабораториях проверили 8 502 анализа Фото: Алиса ТИТКО

По состоянию на 7 июня, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 156 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 95 309. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,89, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 36 городах и районах Дона: Ростов - 61 случай, Батайск - 7, Азовский район - 6, Каменск-Шахтинский, Таганрог, Шахты, Красносулинский и Мясниковский районы - по 5 случаев, город Гуково, Донецк, Новочеркасск и Белокалитвинский район - по 4 случая.

По 3 положительных теста выявили в Новошахтинске, Аксайском, Каменском, Сальском и Шолоховском районах.

По 2 инфицированных в Азове, Веселовском, Зерноградском, Кашарском, Милютинском, Неклиновском и Семикаракорском районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Волгодонске, городе Зверево, Багаевском, Боковском, Волгодонском, Константиновском, Куйбышевском, Октябрьском, Песчанокопском, Целинском, Цимлянском и Чертковском районах.

Среди новых поступивших 32% – в возрасте от 18 до 45 лет, 39,1% – от 46 до 65 лет, 15,4% – от 66 до 79 лет, 7,1% – старше 80 лет, 6,4% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 944 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 6 человек, на неинвазивной ИВЛ – 91. С начала пандемии выздоровели 86 243 человека, за сутки - 304.

Также за сутки зарегистрировали еще 6 летальных случаев с COVID-19. Это 5 женщин и 1 мужчина. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 513 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 8 502 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 211,16. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 469 494 человека, завершили вакцинацию 365 895.