Пожилую жительницу Новошахтинска разыскивают уже почти сутки

Предположительно может направляться Родионово-Несветайскую слободу Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже почти сутки разыскивают Веру Ивановну Чубенко (Королькову). 70-летняя жительница Новошахтинска ушла из дома около 18 часов 6 июня и все еще не вернулась обратно. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Предположительно женщина может направляться Родионово-Несветайскую слободу.

Важно: она не ориентируется в пространстве

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза

Одета в зеленый халат, бордовый свитер и красную кофту, на голове красный платок. Обута в калоши

Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112»