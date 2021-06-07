В Таганроге по Фрунзе с 11 июня временно перестанут курсировать трамваи

Один трамвай не будет работать, еще три изменят схему движения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге с 11 июня трамваи перестанут курсировать по улице Фрунзе. На этот участок пути электротранспорт не пустят до завершения ремонта, сообщает сайт администрации города.

Так, временно не будут обслуживать маршрут № 2. А трамваи № 5, 8 и 9 изменят схему движения.

Путь трамвая № 5 «ЮФУ – завод «Прибой»: Розы Люксембург - Добролюбовский (в прямом направлении) - Некрасовский (в обратном направлении) - Карла Либкнехта - Смирновский - Кузнечная - Большой Проспект - Октябрьская - Сквозной - Большая Бульварная.

№ 8 «площадь Авиаторов» – «площадь Авиаторов»: Инструментальная - Смирновский - Карла Либкнехта - Некрасовский - Розы Люксембург - Добролюбовский - Карла Либкнехта - Смирновский - Инструментальная.

№ 9 «ЮФУ – ЮФУ»: Розы Люксембург- Добролюбовский (в прямом направлении) - Некрасовский (в обратном направлении) - Карла Либкнехта - Смирновский - Инструментальная.