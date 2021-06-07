Ростовчане первыми в стране смогут взять льготную ипотеку под 2%

жилье станет доступнее, проще будет оформить пакет документов Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области запустят пилотный проект с Единым оператором льготных программ в жилищной сфере. Теперь жители донской столицы смогут первыми в стране взять ипотеку по льготной ставке от 2 до 3,5%. Об этом договорились участники Петербургского экономфорума, сообщает сайт донского правительства.

Стоит отметить, что концепцию этой идеи разработали в ДОМ.РФ, поэтому проект прокомментировал Виталий Мутко - глава этой госкорпорации.

- Пилотный проект направлен на повышение адресности мер государственной поддержки для отдельных категорий граждан. Это значит, что жилье станет доступнее, проще будет оформить пакет документов, выбрать наиболее подходящий банковский продукт. В итоге ростовчане получат возможность взять кредит по ставке от 2% до 3,5%. Опыт, который мы получим, будет перенесен на всю страну, - пояснил Виталий Мутко.

Предполагается, что все консультации будут проводить по принципу «одного окна». Также компания займется стандартизацией уже действующей программы «Дисконт» - обеспечит централизованную проверку документов граждан на соответствие требованиям региональной программы. Кроме того, банкам, выдавшим льготные ипотечные кредиты, будут выплачивать компенсации.