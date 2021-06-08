Еще 155 жителей Ростовской области заболели COVID-19

Лечение в стационарах сейчас получают 947 пациента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 8 июня, в Ростовской области за сутки коронавирусом заболели еще 155 человек. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 95 464. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,87, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 44 городах и районах Дона: Ростов - 59 случаев, Батайск - 7, Зерноградский район - 5, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Каменский и Мясниковский районы - по 4 случая.

По 2 инфицированных в Аксайском, Багаевском, Волгодонском, Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Орловском, Ремонтненском и Семикаракорском районах.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Азове, городах Гуково и Зверево, в Донецке, Веселовском, Дубовском, Егорлыкском, Заветинском, Зимовниковском, Куйбышевском, Мартыновском, Милютинском, Октябрьском, Сальском, Тарасовском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Среди новых поступивших 36,1% – в возрасте от 18 до 45 лет, 32,3% – от 46 до 65 лет, 20,6% – от 66 до 79 лет, 5,2% – старше 80 лет, 5,8% – дети.

Лечение в стационарах сейчас получают 947 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 6 человек, на неинвазивной ИВЛ – 104. С начала пандемии выздоровели 86 535 человек, за сутки - 292.

Также за сутки зарегистрировали еще 16 летальных случаев с COVID-19. Это 12 женщин и 4 мужчин. У всех были хронические заболевания. Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 529 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 982 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 212,03. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 474 925 человек, завершили вакцинацию 373 152.