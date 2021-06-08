Ростовчан оштрафовали на 6 млн рублей за складирование строительного мусора

За нарушение правил благоустройства предусмотрены штрафы Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове за строительный мусор, который выбрасывали в непредназначенных для этого местах, составили уже 899 протоколов. Общая сумма штрафов достигла 5,9 млн рублей, сообщает городская администрация.

Жителям донской столицы напоминают: за нарушение правил благоустройства предусмотрены санкции. Те, кого поймали впервые, могут получить только предупреждение или штраф от 300 рублей до 70 тысяч рублей. Если человек захламлял улицы города уже не в первый раз, его накажут на сумму от 3 до 100 тысяч рублей.

Ранее в незаконном сбросе опасных медотходов уличили сотрудников ростовской БСМП. Нарушение засняли на камеру очевидцы