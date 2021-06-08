Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону 2021: где и когда

Горячую воду будут отключать с 21 по 24 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону 2021 пройдут с 21 по 24 июня. В это время в трех районах городах будет проходить подготовка к отопительному сезону. Публикуем график отключений «Ростовских тепловых сетей».

Горячее водоснабжение приостановят:

В центре города в пределах улиц: Набережная р. Дон – Сиверса – Пушкинская – проспект Соколова – Текучева – проспект Театральный – проспект Шолохова – 22 и 21 Линий.

Горячая вода будет подаваться со сниженными параметрами:

В Северном микрорайоне в пределах улиц: Капустина – Пацаева – бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Каракумская – проспект Королева – проспект Космонавтов – Волкова.

В районе «Темерник» в пределах улиц: Лелюшенко – Миронова – Думенко.

В районе проспекта Ленина в пределах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – проспект Нагибина – Новаторов – Врубовая – Актюбинский.

Работы завершатся 25 июня. В этот день в Северном районе, районе «Темерник» и в районе проспекта Ленина полностью восстановят подачу горячей воды. В центре водоснабжение включат на участках, которые успешно прошли опрессовку. Если на участках выявят дефекты, работы продолжатся.