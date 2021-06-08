В Ростовской области планируют увеличить заполняемость кинозалов, театров и музеев

Кроме того, должны снова заработать кассы культурных учреждений Фото: сайт правительства РО

Власти Ростовской области планируют увеличить заполняемость кинозалов, театров и музеев. Кроме того, должны снова заработать кассы этих культурных учреждений, ранее билеты люди покупали в онлайн-режиме. Соответствующие изменения в постановление №272 поручил подготовить губернатор Василий Голубев.

Глава региона озвучил эту задачу сегодня, 8 июня, на заседании регионального штаба по предупреждению распространения коронавируса.

- Прошу доработать соответствующие документы и представить мне в ближайшие несколько дней на рассмотрение. Продажа билетов в кассах и увеличение посетителей в театрах, филармонии, музеях возможны только при строгом соблюдении санитарных норм, - подчеркнул Василий Голубев.

Идею об увеличении заполняемости залов поддержал и главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. Он пояснил, что зрители и коллективы соблюдают все необходимые правила, и вспышек коронавируса после концертов или просмотра фильмов не наблюдалось. При этом руководитель управления Роспотребнадзора отметил, что следует нарастить темпы вакцинации в творческих коллективах. На сегодняшний день залы культурных заведений разрешено заполнять только на 50%.