В Ростовской области пропала 82-летняя пенсионерка

Женщину ищут с 7 июня. Фото: "Лиза Алерт Юг".

В Ростовской области в розыск объявлена 82-летняя Галина Горбачева. Женщина вышла из своего дома, расположенного в городе Каменске-Шахтинском, и пропала. С тех пор о ее местонахождении неизвестно ни родным, ни знакомым.

- В день исчезновения она была одета в бордовый халат, светло-серые домашние тапочки, - рассказали волонтеры, занимающиеся ее поисками. - Рост женщины 160 сантиметров, она плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.

Волонтеры просят не быть равнодушными к чужой беде. И, если вам что-то известно о местонахождении женщины, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.