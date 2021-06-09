Ростовские таможенники нашли 11 тонн незадекларированного топлива. Фото: ЮТУ.

В Ростове-на-Дону таможенники осмотрели теплоход, который прибыл в донскую столицу из нейтральных вод Черного моря. Однако, как оказалось, топлива там было больше, чем значилось в декларации.

- Было выявлено несоответствие фактического количества топлива задекларированному перевозчиком, - рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления. - При проверке штатных топливных емкостей теплохода было установлено, что в них находится более чем на 11 тонн больше топлива, чем задекларировано.

В итоге в отношении судовладельца составили административный протокол по статье "Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию".

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за такое, составляет штраф и конфискацию незадекларированного груза.