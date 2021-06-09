В Ростове-на-Дону пожарного облили водой из брандспойтов

О такой традиции ростовчане мало что слышали. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Жители Ростова-на-Дону стали свидетелями необычного события. Под вой сирены и бурные аплодисменты пожарные обильно облили водой из брандспойтов своего коллегу.

Как оказалось, за многовековую историю пожарной охраны у огнеборцев сформировалось много традиций. Одна из них – церемония провода на пенсию заслуженных сотрудников. Считается, что таким необычным образом смывают накопившиеся за долгие годы работы сажу и копоть.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, начальник отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений ведомства Илья Нестеренко отдал службе в пожарной охране 20 лет. И вот теперь вышел на пенсию в соответствии с традициями.