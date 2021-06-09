Лучшие вузы и колледжи Ростова: особенности поступления

Поступаем в вуз
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В этом году был существенно изменен порядок поступления в вузы. Среди изменений "укрупненные группы", отмена второй волны, создание обезличенных конкурсных списков и т.д. Но также выпускникам нужно выбрать приоритетную специальность, по которой они будут поступать.
Специалисты отмечают, что при выборе вуза нужно обращать внимание на:
- Наличие интересующей специальности
- Государственный или негосударственный, наличие в государственном вузе бюджетных мест на интересующем направлении
- Наличие государственной аккредитации
- Рейтинг вуза
- Проходные баллы
- Стоимость обучения, если оно платное
- Наличие собственного общежития и его удаленность от кампуса
- Дополнительные программы обучения по смежным специальностям
- Преподавательский состав. Идеальный вариант, когда в вузе преподают доктора наук и профессора
Подробнее о поступлении в вузы и колледжи можно уточнить в проекте "Спецвыпуск для абитуриентов".