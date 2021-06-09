Василий Голубев назвал города, которые «тянут область жестко вниз»

Василий Голубев поручил подчиненным выехать на места и оперативно разобраться в ситуации Фото: сайт правительства РО

Три территории Ростовской области - Батайск, Гуково и Донецк - все еще остаются в «красной зоне» по коронавирусу, и это «тянет вниз весь регион». Такое заявление сделал губернатор Василий Голубев на заседании оперштаба по противодействию COVID-19.

- Батайск, Гуково и Донецк по-прежнему находятся в «красной зоне». Я не понимаю, почему руководители муниципалитетов не обеспечивают безопасность и тянут всю область жестко вниз. Когда обращаются организации с просьбой принять решение о снижении ограничений, мы внимательно их рассматриваем. Однако ситуация может измениться в любой момент. Если мы пойдем по пути ослабления, придем к ситуации, когда нам нужно будет менять все в сторону ужесточения ограничений. Летом это очень плохо, - подчеркнул Василий Голубев.

По мнению глава региона, такие неудовлетворительные результаты в городах связаны с «неэффективным руководством, отсутствием контроля и, кончено, невыполнением санитарных норм».

- Я сегодня собирался послушать глав некоторых муниципальных образований. Но мне надоело слушать одну и ту же болтовню и наблюдать бездействие. Мы в Ростовской области еще не остановили сегодня смертность от коронавируса, – напомнил губернатор.

В итоге Василий Голубев поручил подчиненным выехать на места и оперативно разобраться в сложившейся ситуации. После этого главе региона должны представить подробный доклад.