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Общество9 июня 2021 13:13

Снятие ограничений по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021: что еще разрешат

Публикуем последние новости о снятии ограничений по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Сейчас учреждения культуры разрешено заполнять на 50%.

Сейчас учреждения культуры разрешено заполнять на 50%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снятие ограничений по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021 обсудили во время заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу. Рассказываем, что еще могут разрешить в донской столице в ближайшее время.

Большее число посетителей смогут принимать театры, кинозалы и музеи. Кроме того, работу в режиме офлайн разрешат театральным и кинокассам. Губернатор Василий Голубев попросил власти доработать для этого соответствующие документы.

Продажа билетов в кассах, увеличение посетителей в театрах, филармонии, музеях возможны, но только при строгом соблюдении санитарных норм зрителями и посетителями, необходимо также учесть вакцинацию сотрудников этих учреждений, - прокомментировал глава региона.

Напомним, в настоящее время помещения учреждений культуры разрешено заполнять на 50 процентов.