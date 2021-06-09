Снятие ограничений по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021: что еще разрешат

Сейчас учреждения культуры разрешено заполнять на 50%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снятие ограничений по коронавирусу в Ростове-на-Дону 2021 обсудили во время заседания регионального оперативного штаба по коронавирусу. Рассказываем, что еще могут разрешить в донской столице в ближайшее время.

Большее число посетителей смогут принимать театры, кинозалы и музеи. Кроме того, работу в режиме офлайн разрешат театральным и кинокассам. Губернатор Василий Голубев попросил власти доработать для этого соответствующие документы.

Продажа билетов в кассах, увеличение посетителей в театрах, филармонии, музеях возможны, но только при строгом соблюдении санитарных норм зрителями и посетителями, необходимо также учесть вакцинацию сотрудников этих учреждений, - прокомментировал глава региона.

Напомним, в настоящее время помещения учреждений культуры разрешено заполнять на 50 процентов.