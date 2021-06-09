Ростовскую область накроет непогода, ожидаются ливни и сильный ветер

Во время ветра нельзя стоять под деревьями и рекламными щитами Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 13 до 15 часов 9 июня и до конца суток, а также в течение суток 10 июня местами в Ростовской области ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом сообщает региональное управления МЧС со ссылкой на Росгидромет.

Жителям Дона рекомендуют не стоять в непогоду рядом с витринами, под деревьями, рекламными щитами и любыми другими слабоукрепленными конструкциями, их может сбить ветер. Кроме того, ни в коем случае нельзя подходить к оборванным проводам линий электропередач. В случае ЧП нужно звонить по телефону «112».