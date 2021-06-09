Легендарный дрифт-фест от Fresh Auto возвращается в Ростов-на-Дону

Фото: Fresh Auto Ростов

Дрифт давно завоевал внимание и любовь гонщиков и зрителей, и стал одним из самых зрелищных состязаний в автомобильном спорте. 12 июня в Ростове-на-Дону дилерский центр Fresh Auto проводит масштабный фестиваль, на котором можно будет увидеть своими глазами всю красоту дрифтинга, а насыщенная программа мероприятия никого не оставит равнодушным.

Фото: Fresh Auto Ростов

Главным событием дрифт-феста Fresh Auto, безусловно, станут показательные заезды от партнёра мероприятия - Drift Weekend Rostov. В захватывающем шоу примет участие более 20 автомобилей, пилоты которых покажут высочайший уровень вождения.

Фото: Fresh Auto Ростов

Заезды будут сопровождаться невероятным дымным безумием от Burnout King, онлайн-трансляцией на большом экране международного турнира по дрифту FIA IDC в поддержку гоночной команды Fresh Auto Drift на большом экране, а на отдельной площадке пройдет выставка тюнингованных авто.

Фото: Fresh Auto Ростов

Для всех победителей организаторы приготовили отличные призы: 1000 литров топлива одному из счастливчиков, розыгрыш невероятной «Жиги» от FreshAuto-Drift, полезные и интересные подарки от партнеров фестиваля.

Не останутся без развлечений и юные участники праздника. Для детей приготовлена специальная развлекательная программа с аквагримом, батутами и аниматорами. И, конечно, для всех гостей будут вкусные угощения.

«Дрифт-фест Fresh Auto – это событие, которое интересно не только для зрителей, но и для самих спортсменов, - рассказывают во Fresh Auto. – Последние годы все больше молодых людей увлекаются этим видом спорта, повышают свое мастерство и показывают красивые заезды. Мы приглашаем всех ценителей автоспорта на наш яркий фестиваль. Такое событие пропустить нельзя! Мы гарантируем заряд позитивных эмоций и незабываемых впечатлений».

Всех любителей автомобилей и красивых гонок приглашают 12 июня в 12:00 в автосалон Fresh Auto по адресу: Аксайский проспект, 19.

Зарегистрироваться на дрифт-фест можно по ССЫЛКЕ.

Давайте зажжем Ростов-на-Дону!

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